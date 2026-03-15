Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Kazakistan al voto per una nuova Costituzione

Mondo

I cittadini del Kazakistan hanno votato in un referendum su una nuova Costituzione che potrebbe permettere al presidente Tokayev di restare al potere oltre il 2029. La riforma unisce le camere del parlamento e ripristina il vicepresidente, mantenendo il mandato presidenziale a sette anni. Sondaggi ufficiali mostrano ampio sostegno, mentre l’opposizione resta contenuta.

Prossimi video

Attacco Kuwait, Tajani: soldati italiani non sono obiettivo

Mondo

Guerra in Iran, Araghchi nessun negoziato o cessate il fuoco

Mondo

Netanyahu fa visita a un bar di Gerusalemme

Mondo

Attacco a base italiana in Kuwait, nessun ferito

Mondo

Israele, missili iraniani a Tel Aviv e nel centro del Paese

Mondo

Attacco a base italiana in Kuwait, Tajani: no atteggiamento ostile nei nostri confronti

Mondo