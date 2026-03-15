Kazakistan al voto per una nuova Costituzione

I cittadini del Kazakistan hanno votato in un referendum su una nuova Costituzione che potrebbe permettere al presidente Tokayev di restare al potere oltre il 2029. La riforma unisce le camere del parlamento e ripristina il vicepresidente, mantenendo il mandato presidenziale a sette anni. Sondaggi ufficiali mostrano ampio sostegno, mentre l’opposizione resta contenuta.
Prossimi video
Attacco Kuwait, Tajani: soldati italiani non sono obiettivo
Mondo
Guerra in Iran, Araghchi nessun negoziato o cessate il fuoco
Mondo
Netanyahu fa visita a un bar di Gerusalemme
Mondo
Attacco a base italiana in Kuwait, nessun ferito
Mondo
Israele, missili iraniani a Tel Aviv e nel centro del Paese
Mondo
Attacco a base italiana in Kuwait, Tajani: no atteggiamento ostile nei nostri confronti
Mondo
Israele rafforza controffensiva su Iran. Teheran risponde
Mondo