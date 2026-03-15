Beirut sotto pioggia e vento, rifugiati senza un riparo

La pioggia ha colpito le tende delle famiglie libanesi sfollate sul lungomare di Beirut. “Un violento vento notturno ha divelto il telo di plastica che copriva il suo riparo sotto un albero”, ha raccontato Mohammad Marie, originario di Nabatieh. La crisi dei rifugiati libanesi è peggiorata dopo l’escalation del conflitto regionale, da quando Hezbollah ha dichiarato dichiarando di voler vendicare la morte del leader supremo iraniano contro Israele, provocando oltre 800 morti in Libano e costretto più di 800.000 persone a lasciare le proprie case.
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