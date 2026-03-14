Guerra in Iran, macerie in Libano dopo i raid di Israele

Dall’inizio della guerra in Iran, i raid israeliani contro il Libano hanno provocato la morte di 773 persone. I dati delle Nazioni Unite riportano che circa 822.000 libanesi sono oggi sfollati: di questi, 300mila sono bambini. Il Segretario Generale dell’ONU Antonio Guterres, in visita in Libano, ha lanciato un appello economico per raccogliere 300 milioni di dollari con l'obiettivo di fornire sostegno alla sopravvivenza di circa 1 milione di libanesi.