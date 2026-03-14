Amsterdam, attacco esplosivo danneggia una scuola ebraica

Attacco esplosivo in una scuola ebraica in un quartiere residenziale di lusso nella zona sud di Amsterdam. Non sono stati registrati feriti e i danni strutturali registrati sono al momento limitati. La sicurezza nelle sinagoghe e nelle istituzioni ebraiche della capitale olandese era già stata rafforzata dopo un incendio doloso avvenuto nella notte del 13 marzo in una sinagoga nel centro di Rotterdam.
Prossimi video
La risposta dell'Iran agli Usa non si fa attendere
Mondo
Continuano i raid sul Libano, le voci da Beirut
Mondo
Caracas, bandiera Usa torna a sventolare all'ambasciata
Mondo
Proteste a Cuba, incendiata sede Partito comunista a Moron
Mondo
Sky Tg25, la guerra in Iran tra regime e petrolio
Mondo
Raid israeliano nel cuore di Beirut, colpito un palazzo
Mondo
Tempesta di sabbia a Gaza, distrutti campi profughi
Mondo