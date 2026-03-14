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Amsterdam, attacco esplosivo danneggia una scuola ebraica

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Attacco esplosivo in una scuola ebraica in un quartiere residenziale di lusso nella zona sud di Amsterdam. Non sono stati registrati feriti e i danni strutturali registrati sono al momento limitati. La sicurezza nelle sinagoghe e nelle istituzioni ebraiche della capitale olandese era già stata rafforzata dopo un incendio doloso avvenuto nella notte del 13 marzo in una sinagoga nel centro di Rotterdam.

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