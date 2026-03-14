Amsterdam, attacco esplosivo danneggia una scuola ebraica

Attacco esplosivo in una scuola ebraica in un quartiere residenziale di lusso nella zona sud di Amsterdam. Non sono stati registrati feriti e i danni strutturali registrati sono al momento limitati. La sicurezza nelle sinagoghe e nelle istituzioni ebraiche della capitale olandese era già stata rafforzata dopo un incendio doloso avvenuto nella notte del 13 marzo in una sinagoga nel centro di Rotterdam.