Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Stretto di Hormuz paralizzato tra mine e attacchi navali

Mondo

Lo Stretto di Hormuz resta paralizzato mentre crescono le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele. Le forze americane hanno distrutto numerose imbarcazioni iraniane sospettate di posare mine, mentre Washington valuta missioni di scorta alle navi commerciali in uno dei passaggi petroliferi più importanti al mondo.

Prossimi video

La risposta dell'Iran agli Usa non si fa attendere

Mondo

Continuano i raid sul Libano, le voci da Beirut

Mondo

Caracas, bandiera Usa torna a sventolare all'ambasciata

Mondo

Proteste a Cuba, incendiata sede Partito comunista a Moron

Mondo

Sky Tg25, la guerra in Iran tra regime e petrolio

Mondo

Raid israeliano nel cuore di Beirut, colpito un palazzo

Mondo