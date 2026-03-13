Stretto di Hormuz paralizzato tra mine e attacchi navali

Lo Stretto di Hormuz resta paralizzato mentre crescono le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele. Le forze americane hanno distrutto numerose imbarcazioni iraniane sospettate di posare mine, mentre Washington valuta missioni di scorta alle navi commerciali in uno dei passaggi petroliferi più importanti al mondo.
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