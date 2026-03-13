Michigan, Polizia sorveglia sinagoga dopo attacco

La polizia ha mantenuto la sorveglianza davanti alla sinagoga Temple Israel a West Bloomfield, vicino Detroit, il giorno dopo l’attacco con un camion contro l’edificio. L’attentatore è stato ucciso dalle guardie di sicurezza e i 140 bambini dell’asilo della struttura sono stati evacuati in sicurezza.
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