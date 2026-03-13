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Messico, Harfuch-mania dopo la morte del boss El Mencho

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Dopo l'operazione del 22 febbraio che ha portato alla morte del boss del cartello Jalisco, Nemesio Oseguera detto "El Mencho", il ministro della Sicurezza messicano Omar Garcia Harfuch è diventato un fenomeno pop: coperte, bambole e cuscini con il suo volto spopolano nei mercati locali e online, con ordini anche dagli Usa.

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