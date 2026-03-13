Messico, Harfuch-mania dopo la morte del boss El Mencho

Dopo l'operazione del 22 febbraio che ha portato alla morte del boss del cartello Jalisco, Nemesio Oseguera detto "El Mencho", il ministro della Sicurezza messicano Omar Garcia Harfuch è diventato un fenomeno pop: coperte, bambole e cuscini con il suo volto spopolano nei mercati locali e online, con ordini anche dagli Usa.