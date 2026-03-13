Raid pakistano distrugge deposito carburante a Kandahar

Un raid pakistano ha distrutto un deposito di carburante della compagnia Kam Air vicino all’aeroporto di Kandahar, in Afghanistan, causando la perdita di oltre 1.500 tonnellate di carburante. Secondo i talebani, gli attacchi hanno colpito anche aree residenziali tra Kabul e la provincia di Nangarhar, provocando morti e feriti e aggravando le tensioni tra i due Paesi.