Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Raid pakistano distrugge deposito carburante a Kandahar

Mondo

Un raid pakistano ha distrutto un deposito di carburante della compagnia Kam Air vicino all’aeroporto di Kandahar, in Afghanistan, causando la perdita di oltre 1.500 tonnellate di carburante. Secondo i talebani, gli attacchi hanno colpito anche aree residenziali tra Kabul e la provincia di Nangarhar, provocando morti e feriti e aggravando le tensioni tra i due Paesi.

Prossimi video

La risposta dell'Iran agli Usa non si fa attendere

Mondo

Continuano i raid sul Libano, le voci da Beirut

Mondo

Caracas, bandiera Usa torna a sventolare all'ambasciata

Mondo

Proteste a Cuba, incendiata sede Partito comunista a Moron

Mondo

Sky Tg25, la guerra in Iran tra regime e petrolio

Mondo

Raid israeliano nel cuore di Beirut, colpito un palazzo

Mondo