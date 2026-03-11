Offerte Sky
Ancora raid Idf sul Libano: esplosioni a Beirut

Mondo

Nuove esplosioni hanno colpito i sobborghi meridionali di Beirut dopo raid israeliani iniziati nella notte. L’esercito israeliano ha ordinato evacuazioni in varie aree del Libano mentre gli attacchi si sono estesi anche al centro della capitale.

