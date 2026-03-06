Teheran, folla ricorda Khamenei e rifiuta trattative Usa

Migliaia di persone hanno partecipato a un raduno al Grand Mosallah di Teheran per commemorare il defunto ayatollah Ali Khamenei e ribadire il rifiuto di negoziati con Stati Uniti e Israele. La manifestazione segue l’escalation dei raid aerei israeliani e americani, mentre la guerra entra nel settimo giorno, tra bombardamenti sulle città del Golfo e tensioni interne legate alla successione politica in Iran.
