Teheran, folla ricorda Khamenei e rifiuta trattative Usa

Mondo

Migliaia di persone hanno partecipato a un raduno al Grand Mosallah di Teheran per commemorare il defunto ayatollah Ali Khamenei e ribadire il rifiuto di negoziati con Stati Uniti e Israele. La manifestazione segue l’escalation dei raid aerei israeliani e americani, mentre la guerra entra nel settimo giorno, tra bombardamenti sulle città del Golfo e tensioni interne legate alla successione politica in Iran.

