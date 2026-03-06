Offerte Sky
Beirut, esplosione e fumo dopo raid israeliano

Mondo

Denso fumo si è alzato nei sobborghi meridionali di Beirut dopo un raid israeliano. L’attacco arriva mentre il conflitto regionale legato alla guerra tra Israele e Iran si estende anche al Libano. I raid colpiscono aree considerate roccaforti di Hezbollah nella periferia sud della capitale.

