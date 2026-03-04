Iran, Pasdaran: abbiamo controllo dello stretto di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz, importante rotta per l'esportazione di petrolio, è sotto il pieno controllo della Marina iraniana, costringendo a interruzioni della produzione petrolifera in paesi dal Qatar all'Iraq e bloccando le esportazioni. Donald Trump chiede garanzie alla United States International Development Finance Corporation, affermando che la Marina statunitense scorterà le petroliere attraverso lo Stretto "se necessario".
