Cipro, drone Shahed colpisce la base britannica di Akrotiri

Mondo

Un drone di tipo Shahed ha colpito la base della Royal Air Force di Akrotiri, a Cipro, causando danni limitati e nessun ferito. Si tratta del primo attacco alla struttura militare britannica dal 1986. Il presidente Nikos Christodoulides ha confermato l'impatto, mentre le autorità hanno intercettato un secondo velivolo senza pilota.

