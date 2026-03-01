Nethanyahu partecipa a consultazione di sicurezza sull'Iran

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha partecipato alla consultazione di sicurezza del governo dedicata alla situazione in Iran. Il vertice è stato convocato sabato dopo gli attacchi lanciati con gli Stati Uniti contro Teheran. Intanto il tenente colonnello Nadav Shoshani, portavoce internazionale delle Forze di difesa israeliane, ha pubblicato sui social un video che documenta i danni provocati dall'impatto di un missile su un edificio. "Questo - ha scritto nel post - è il danno di un solo missile balistico. L'Iran ne voleva ottomila, ma non glielo permetteremo".
Prossimi video
Attacco Usa-Israele all’Iran: nuovi raid su Teheran
Mondo
Iran, chi può prendere il posto di Ali Khamenei
Mondo
Iran, Tajani: non ci sono nostri militari coinvolti
Mondo
Iran, Tajani: ho dato vita alla task force Golfo
Mondo
Iran, Tajani: colpito grattacielo vicino ambasciata
Mondo
Iran, Tajani: pronto a riferire in Parlamento
Mondo
Attacco all'Iran, Papa: pace e stabilità non si costruiscono con armi
Mondo