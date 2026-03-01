Offerte Sky
Nethanyahu partecipa a consultazione di sicurezza sull'Iran

Mondo

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha partecipato alla consultazione di sicurezza del governo dedicata alla situazione in Iran. Il vertice è stato convocato sabato dopo gli attacchi lanciati con gli Stati Uniti contro Teheran. Intanto il tenente colonnello Nadav Shoshani, portavoce internazionale delle Forze di difesa israeliane, ha pubblicato sui social un video che documenta i danni provocati dall'impatto di un missile su un edificio. "Questo - ha scritto nel post - è il danno di un solo missile balistico. L'Iran ne voleva ottomila, ma non glielo permetteremo".

