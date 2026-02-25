Francia, Christophe Leribault nuovo direttore del Louvre

La Francia ha nominato Christophe Leribault nuovo direttore del Louvre, affidandogli il compito di rilanciare il museo più visitato al mondo dopo furti e scioperi. Leribault, storico dell’arte ed ex direttore della Reggia di Versailles, dovrà occuparsi della sicurezza e della modernizzazione della struttura. La sua nomina segue le critiche alla precedente gestione dopo un clamoroso furto di gioielli e le ripetute proteste del personale.
