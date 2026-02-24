Caso Epstein, rilasciato su cauzione Peter Mandelson

La polizia britannica ha rilasciato su cauzione Peter Mandelson, l'ex ministro ed ex ambasciatore britannico negli Usa, fermato ieri per il suo coinvolgimento nel caso Epstein.
