Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Brasile, maltempo provoca gravi inondazioni a Juiz de Fora

Mondo

In Brasile un’ondata di maltempo ha provocato gravi inondazioni nel comune di Juiz de Fora. Le piogge torrenziali hanno causato diverse frane, che hanno raggiunto e seppellito numerose abitazioni. Le autorità hanno confermato almeno 14 morti e 440 sfollati.

Prossimi video

Taiwan, guardia costiera salva orche pigmee spiaggiate

Mondo

Dazi, in vigore nuove tariffe volute da Trump

Mondo

Iran, elicottero militare si schianta su un mercato: 4 morti

Mondo

Giappone, il macaco Punch manda sold out il peluche di Ikea

Mondo

Ucraina, Zuppi: "Vaticano continui con missione umanitaria"

Mondo

Ucraina, Zuppi: "Europa lavori sempre di più per il dialogo"

Mondo