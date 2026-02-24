Brasile, maltempo provoca gravi inondazioni a Juiz de Fora

In Brasile un’ondata di maltempo ha provocato gravi inondazioni nel comune di Juiz de Fora. Le piogge torrenziali hanno causato diverse frane, che hanno raggiunto e seppellito numerose abitazioni. Le autorità hanno confermato almeno 14 morti e 440 sfollati.
