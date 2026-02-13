Offerte Sky
Cina, festival delle lanterne per l’Anno del Cavallo

Mondo

In diverse città cinesi sono iniziati spettacoli di lanterne per accogliere l’Anno del Cavallo, che si aprirà con il Capodanno lunare del 17 febbraio. A Dalian, nella provincia di Liaoning, sono state allestite grandi installazioni luminose, con parate di lanterne a forma di pesce e spettacoli pirotecnici con ferro fuso. Eventi simili si tengono anche a Qingdao, Lanzhou e Taizhou, dove le lanterne raffigurano cavalli. Tradizione popolare e tecnologia moderna si uniscono per creare un’atmosfera festiva in tutto il Paese.

