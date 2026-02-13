Caso Albanese, Tajani: "Comportamento da capo fazione"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando coi giornalisti a Monaco, ha detto che pensa "sia inevitabile" che il governo chieda le dimissioni di Francesca Albanese come fatto da Francia e Germania. "Mi sembra che le sue dichiarazioni e il suo comportamento non siano adeguati al rango che ha. Non faccio mai fatti personali, però quando hai un ruolo del genere puoi dare dei giudizi anche severi, ma non avere un comportamento che sembra più da capo fazione". In ogni caso "non è nominata dal governo, è una scelta dell'Onu però esprime posizioni che non sono del governo".
Prossimi video
Ucraina, Zelensky a Monaco: all'Europa serve industria difesa comune
Mondo
Cina, festival delle lanterne per l’Anno del Cavallo
Mondo
Ucraina, raid con droni russi a Odessa: colpito il porto
Mondo
Francia, alluvioni e blackout dopo la tempesta Nils
Mondo
Trump revoca norme Obama sul clima ed emissioni auto
Mondo
Tempesta Nils Francia, esondazione fiume Garonna: 3 morti
Mondo
Conferenza Monaco, Merz: libertà in pericolo, cambiare direzione
Mondo