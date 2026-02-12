Colonia, al via il Carnevale con il Weiberfastnacht

Migliaia di persone hanno inaugurato a Colonia il Weiberfastnacht, che apre la stagione del carnevale di strada. Costumi colorati, coriandoli e grandi quantità di birra Koelsch hanno accompagnato canti e balli nonostante la pioggia. Nella Renania la festa si tiene il giovedì prima del Mercoledì delle Ceneri e prevede il tradizionale taglio delle cravatte agli uomini. Dalle 11:11 la vita quotidiana si ferma e la città si dedica ai festeggiamenti.
