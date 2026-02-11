Offerte Sky
Ucraina, raid russo a Kharkiv: tre bambini tra le vittime

Mondo

Un attacco aereo russo nella regione ucraina orientale di Kharkiv ha ucciso tre bambini e un adulto, ha annunciato il capo dell'amministrazione militare locale Oleg Synegubov.

