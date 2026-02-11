Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Canada, sparatoria a scuola a Tumbler Ridge: morti e feriti

Mondo

Sparatoria in una scuola di Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica: almeno otto morti, tra cui la presunta autrice, e oltre 25 feriti, due in gravi condizioni. Altre due persone sono state trovate senza vita in una casa collegata all’attacco. La sospettata, una donna, sarebbe morta per una ferita autoinflitta; il movente resta ignoto

Prossimi video

Migranti illegali, da Strasburgo ok a lista "Paesi sicuri"

Mondo

Ucraina, raid russo a Kharkiv: tre bambini tra le vittime

Mondo

Le prime immagini della sparatoria a Tumbler Ridge (Canada)

Mondo

Netanyahu vola da Trump per parlare di Iran e Cisgiordania

Mondo

Sky Tg24 Mondo, il coraggio degli ucraini nello sport come in guerra

Mondo

Cisgiordania, le voci dei palestinesi che denunciano l'annessione

Mondo