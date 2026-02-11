Canada, sparatoria a scuola a Tumbler Ridge: morti e feriti

Sparatoria in una scuola di Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica: almeno otto morti, tra cui la presunta autrice, e oltre 25 feriti, due in gravi condizioni. Altre due persone sono state trovate senza vita in una casa collegata all’attacco. La sospettata, una donna, sarebbe morta per una ferita autoinflitta; il movente resta ignoto
Prossimi video
Migranti illegali, da Strasburgo ok a lista "Paesi sicuri"
Mondo
Ucraina, raid russo a Kharkiv: tre bambini tra le vittime
Mondo
Le prime immagini della sparatoria a Tumbler Ridge (Canada)
Mondo
Netanyahu vola da Trump per parlare di Iran e Cisgiordania
Mondo
Sky Tg24 Mondo, il coraggio degli ucraini nello sport come in guerra
Mondo
Cisgiordania, le voci dei palestinesi che denunciano l'annessione
Mondo
Migrazione, Parlamento Ue approva nuove norme su Paesi sicuri
Mondo