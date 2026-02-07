Offerte Sky
Usa, nuove proteste a Minneapolis contro ICE

Mondo

Centinaia di manifestanti hanno sfilato a Minneapolis contro la presenza di ICE nello stato, portando cartelli e scandendo slogan. La protesta riflette il disagio dei residenti, che denunciano paura nei quartieri e impatti sulle attività locali. Il governo ha annunciato il ritiro di 700 agenti federali, ma circa 2.000 rimarranno sul territorio

