Usa, nuove proteste a Minneapolis contro ICE

Centinaia di manifestanti hanno sfilato a Minneapolis contro la presenza di ICE nello stato, portando cartelli e scandendo slogan. La protesta riflette il disagio dei residenti, che denunciano paura nei quartieri e impatti sulle attività locali. Il governo ha annunciato il ritiro di 700 agenti federali, ma circa 2.000 rimarranno sul territorio
