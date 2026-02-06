Agricoltori protestano a Barcellona contro accordo Mercosur

Gli agricoltori catalani hanno bloccato un viale centrale nel centro di Barcellona con i propri trattori per protestare contro l'accordo commerciale UE-Mercosur
Prossimi video
Ucraina, attentato contro nr. 2 dei servizi militari russi
Mondo
Esplosione in una moschea a Islamabad: morti e feriti
Mondo
Portogallo, a Alcacer do Sal esonda il fiume Sado
Mondo
Caso Epstein, storia di impunità tra le più clamorose della giustizia americana
Mondo
Pakistan, esplosione in moschea a Islamabad: vittime
Mondo
Viabilità disastrata a Niscemi, interviene l’Esercito
Mondo
Olanda restituisce antica scultura trafugata all’Egitto
Mondo