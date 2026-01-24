Ucraina, raid russi su Kiev e Kharkiv nella notte

La Russia ha colpito Kiev e Kharkiv con missili e droni nelle prime ore di sabato 24 gennaio. Nella capitale si sono registrati incendi in più quartieri e interruzioni di acqua e riscaldamento, con edifici danneggiati anche tra strutture sanitarie. A Kharkiv decine di droni hanno colpito diverse zone, inclusi un dormitorio per sfollati e ospedali. Gli attacchi sono arrivati mentre proseguono i colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti negli Emirati Arabi Uniti.
