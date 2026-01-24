Indonesia, frana a Giava Occidentale: vittime e dispersi

Una frana ha colpito un villaggio nella regione di West Bandung, nella provincia indonesiana di Giava Occidentale. Secondo l’agenzia per la mitigazione dei disastri, si registrano diverse vittime e numerose persone disperse dopo forti piogge. Case e strade sono coperte di fango; alcuni abitanti sono ancora tra le macerie. Le autorità hanno annunciato il rafforzamento delle operazioni di ricerca e soccorso.
