Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Indonesia, frana a Giava Occidentale: vittime e dispersi

Mondo

Una frana ha colpito un villaggio nella regione di West Bandung, nella provincia indonesiana di Giava Occidentale. Secondo l’agenzia per la mitigazione dei disastri, si registrano diverse vittime e numerose persone disperse dopo forti piogge. Case e strade sono coperte di fango; alcuni abitanti sono ancora tra le macerie. Le autorità hanno annunciato il rafforzamento delle operazioni di ricerca e soccorso.

Prossimi video

Colloqui sull'Ucraina ad Abu Dhabi, resta nodo territori

Mondo

Sky Tg24 Mondo, la "repressione brutale" in Iran

Mondo

Groenlandia, cominciati negoziati con gli Stati Uniti

Mondo

Sarajevo soffoca nello smog, allerta in Bosnia

Mondo

Groenlandia, esercitazioni militari danesi a Nuuk

Mondo

Francia indaga su petroliera sospetta nel Mediterraneo

Mondo