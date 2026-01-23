Offerte Sky
Francia indaga su petroliera sospetta nel Mediterraneo

Mondo

La Francia ha avviato un’indagine su una petroliera dirottata dalla sua Marina nazionale. La nave è sospettata di far parte della flotta ombra usata per esportare petrolio russo nonostante le sanzioni. L’intercettazione è avvenuta nel Mediterraneo occidentale, tra Spagna e Marocco, in acque internazionali. La petroliera proveniva dalla città di Murmansk e navigava sotto bandiera delle Comore.

