Spagna, treno urta una gru: quarto incidente in pochi giorni

Mondo

Un treno ha urtato una gru nel sud-est della Spagna, vicino a Cartagena, nella regione di Murcia. Quattro persone hanno riportato ferite lievi, secondo i soccorsi. Le autorità hanno precisato che il convoglio non si è ribaltato né è deragliato. L’incidente arriva dopo altri gravi scontri ferroviari avvenuti negli ultimi giorni in Andalusia, Catalogna e Barcellona.

