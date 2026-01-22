Spagna, treno urta una gru: quarto incidente in pochi giorni

Un treno ha urtato una gru nel sud-est della Spagna, vicino a Cartagena, nella regione di Murcia. Quattro persone hanno riportato ferite lievi, secondo i soccorsi. Le autorità hanno precisato che il convoglio non si è ribaltato né è deragliato. L’incidente arriva dopo altri gravi scontri ferroviari avvenuti negli ultimi giorni in Andalusia, Catalogna e Barcellona.