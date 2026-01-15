Istanbul, scontri fuori dal tribunale per sindaco Imamoglu

A Istanbul i sostenitori del sindaco deposto Ekrem Imamoglu hanno affrontato le forze dell’ordine fuori dal tribunale durante l’udienza sul ricorso contro l’annullamento del suo diploma universitario. La decisione del tribunale, che potrebbe influenzare la sua eleggibilità politica, è attesa entro due settimane
