Turchia, studenti manifestano contro violenze in Siria

In Turchia, a Diyarbakir, si sono verificati scontri tra polizia e studenti che stavano manifestando in solidarietà con i curdi siriani dopo le operazioni ad Aleppo. Gli studenti hanno chiesto maggiore attenzione internazionale sulla situazione in Siria
