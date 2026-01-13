Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Turchia, studenti manifestano contro violenze in Siria

Mondo

In Turchia, a Diyarbakir, si sono verificati scontri tra polizia e studenti che stavano manifestando in solidarietà con i curdi siriani dopo le operazioni ad Aleppo. Gli studenti hanno chiesto maggiore attenzione internazionale sulla situazione in Siria

Prossimi video

Parigi, agricoltori in piazza contro accordo Mercosur

Mondo

New York, maxi sciopero degli infermieri

Mondo

Parigi, marcia per l'Iran: centinaia in piazza del Trocadero

Mondo

I federali dell'Ice seminano il terrore, arresti sommari a Minneapolis

Mondo

Parigi, proteste degli agricoltori contro il Mercosur

Mondo

Iran, proteste contro Teheran all'ambasciata a Londra

Mondo