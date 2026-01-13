Offerte Sky
Gaza, piogge torrenziali devastano tendopoli e case: vittime

Mondo

Una tempesta ha colpito la Striscia di Gaza, causando allagamenti, crolli e almeno sei morti tra gli sfollati

