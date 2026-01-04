Madrid, proteste contro il blitz Usa in Venezuela

Davanti all’ambasciata americana a Madrid, gruppi di manifestanti hanno condannato l’operazione che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Maduro. Il premier spagnolo rifiuta il riconoscimento dell’intervento
