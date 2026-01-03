Offerte Sky
Turchia, forte nevicata paralizza villaggi e aree rurali

Mondo

In Turchia una forte nevicata ha colpito le province orientali del Paese. La neve ha ricoperto le aree rurali e centinaia di villaggi costringendo le autorità alla chiusura di almeno 625 strade.

