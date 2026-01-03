Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Messico, terremoto di magnitudo 6.5 a Guerrero: due vittime

Mondo

In Messico un terremoto di magnitudo 6.5 ha scosso lo Stato di Guerrero provocando due vittime. La scossa è avvenuta vicino alla costa del Pacifico a una profondità di 35 km e ha causato frane sulle autostrade, fughe di gas e danni ad abitazioni.

Prossimi video

Esplosioni Caracas, media: quartieri al buio

Mondo

Venezuela, le immagini delle esplosioni a Caracas

Mondo

Sky TG24 Mondo, la puntata del 2 gennaio 2026

Mondo

Tragedia Crans-Montana, i passi dell'inchiesta

Mondo

Trump minaccia l'Iran se dovesse intervenire contro i manifestanti

Mondo

Crans Montana, le testimonianze presenti: corpi in fiamme e cadaveri a terra

Mondo