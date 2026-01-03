Messico, terremoto di magnitudo 6.5 a Guerrero: due vittime

In Messico un terremoto di magnitudo 6.5 ha scosso lo Stato di Guerrero provocando due vittime. La scossa è avvenuta vicino alla costa del Pacifico a una profondità di 35 km e ha causato frane sulle autostrade, fughe di gas e danni ad abitazioni.
Prossimi video
Esplosioni Caracas, media: quartieri al buio
Mondo
Venezuela, le immagini delle esplosioni a Caracas
Mondo
Sky TG24 Mondo, la puntata del 2 gennaio 2026
Mondo
Tragedia Crans-Montana, i passi dell'inchiesta
Mondo
Trump minaccia l'Iran se dovesse intervenire contro i manifestanti
Mondo
Crans Montana, le testimonianze presenti: corpi in fiamme e cadaveri a terra
Mondo
Crans-Montana, il racconto: "Ho visto corpi a terra, è stato atroce"
Mondo