Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Fiamma olimpica sugli sci in Appennino verso Milano-Cortina

Mondo

La fiamma olimpica è stata portata sugli sci sulle montagne dell’Appennino centrale durante una nuova tappa della staffetta verso i Giochi invernali 2026. Il percorso ha attraversato Molise e Abruzzo, con arrivo previsto sulla costa adriatica dopo il passaggio tra località montane innevate. Il passaggio sugli sci ha coinvolto più tedofori sulle piste vicino a Roccaraso (AQ), davanti a residenti e turisti. La staffetta proseguirà per settimane in tutta Italia fino alla cerimonia inaugurale di Milano-Cortina.

Prossimi video

Ministro Interno Venezuela: mantenete la calma

Mondo

Ministro Difesa Venezuela: morti e feriti tra civili

Mondo

Ras Al Khaimah, show di droni e fuochi d’artificio da record

Mondo

Venezuela, Maduro: una carriera nel segno di Chavez

Mondo

Venezuela, l'analisi del generale Camporini

Mondo

Venezuela, l'analisi di Antonella Mori (IPSI)

Mondo