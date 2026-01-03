Fiamma olimpica sugli sci in Appennino verso Milano-Cortina

La fiamma olimpica è stata portata sugli sci sulle montagne dell’Appennino centrale durante una nuova tappa della staffetta verso i Giochi invernali 2026. Il percorso ha attraversato Molise e Abruzzo, con arrivo previsto sulla costa adriatica dopo il passaggio tra località montane innevate. Il passaggio sugli sci ha coinvolto più tedofori sulle piste vicino a Roccaraso (AQ), davanti a residenti e turisti. La staffetta proseguirà per settimane in tutta Italia fino alla cerimonia inaugurale di Milano-Cortina.