Esplosioni Caracas, media: quartieri al buio

Sembra che siano almeno sette le esplosioni che si sono verificate nella capitale venezuelana, Caracas, stamattina attorno alla 2. Lo riportano diversi media, aggiungendo che sarebbe stata colpita una grande base militare, nella parte meridionale della città, che è rimasta senza elettricità, dove è visibile una colonna di fumo

I video delle esplosioni a Caracas sono stati condivisi su diverse piattaforme dai residenti di quartieri come El Junquito, La Pastora, Macarao, El Hatillo, El Marqués e Los Ruices, che hanno riferito di aver sentito forti rumori ed esplosioni.

Alcune zone della città hanno subito interruzioni di corrente. Le interruzioni di elettricità sono confermante anche dai giornalisti della Cnn che si trovano nella capitale venezuelana, che hanno sentito anche il rumore di aerei dopo le esplosioni. Secondo testimonianze raccolte dalla Reuters, scrive la agenzia sul suo sito, ad essere senza elettricità è la zona meridionale della città, nei pressi di una grande base militare.