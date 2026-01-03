Denver, enorme incendio in edificio in costruzione

A Denver, negli Stati Uniti, un incendio è divampato in un edificio in costruzione. Sul posto sono stati dispiegati oltre 100 vigili del fuoco, che hanno utilizzato le autoscale per spruzzare acqua sulle fiamme.
