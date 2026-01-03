California, gravi inondazioni in Bay Area di San Francisco

In California un’ondata di maltempo ha provocato gravi inondazioni a San Francisco, dove la pioggia si è accumulata sommergendo auto e abitazioni. Gli abitanti sono stati visti attraversare le strade usando kayak e paddle board. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha anche emesso un avviso per il rischio di inondazioni costiere.
Prossimi video
Esplosioni Caracas, media: quartieri al buio
Mondo
Venezuela, le immagini delle esplosioni a Caracas
Mondo
Sky TG24 Mondo, la puntata del 2 gennaio 2026
Mondo
Tragedia Crans-Montana, i passi dell'inchiesta
Mondo
Trump minaccia l'Iran se dovesse intervenire contro i manifestanti
Mondo
Crans Montana, le testimonianze presenti: corpi in fiamme e cadaveri a terra
Mondo
Crans-Montana, il racconto: "Ho visto corpi a terra, è stato atroce"
Mondo