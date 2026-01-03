Offerte Sky
California, gravi inondazioni in Bay Area di San Francisco

Mondo

In California un’ondata di maltempo ha provocato gravi inondazioni a San Francisco, dove la pioggia si è accumulata sommergendo auto e abitazioni. Gli abitanti sono stati visti attraversare le strade usando kayak e paddle board. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha anche emesso un avviso per il rischio di inondazioni costiere.

