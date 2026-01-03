Attacco Caracas, ambasciatore: "Italiani restino a casa"

"La raccomandazione è ispirata dalla prudenza: italiani, restate a casa". A parlare ai nostri microfoni è Giovanni Umberto De Vito, ambasciatore italiano a Caracas. "Siamo in contatto con la Farnesina - ha aggiunto -. Io sono in contatto costante con il ministro Tajani e la nostra priorità è ovviamente la sicurezza e l'incolumità dei nostri connazionali. Qui c'è una collettività molto radicata e molto numerosa. In relazione alla incertezza della situazione, noi raccomandiamo assolutamente ai connazionali di restare in casa e di tenersi collegati con l'ambasciata e i consolati".