Terremoto in Messico, scossa di magnitudo 6,5 a Guerrero

Mondo

In Messico si è verificato un terremoto di magnitudo 6.5 nello Stato di Guerrero. La scossa è avvenuta durante una conferenza stampa della presidente Claudia Sheinbaum, che è stata evacuata insieme ai giornalisti presenti.

