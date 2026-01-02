Terremoto in Messico, scossa di magnitudo 6,5 a Guerrero

In Messico si è verificato un terremoto di magnitudo 6.5 nello Stato di Guerrero. La scossa è avvenuta durante una conferenza stampa della presidente Claudia Sheinbaum, che è stata evacuata insieme ai giornalisti presenti.
