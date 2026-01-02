India, acqua contaminata causa epidemia di dissenteria

Numerosi casi di dissenteria hanno colpito la città indiana di Indore, causando diverse vittime e centinaia di ricoveri. Le autorità sanitarie collegano l’epidemia alla contaminazione dell’acqua potabile in un quartiere della città, dovuta a una perdita nella rete idrica. Sono in corso controlli casa per casa e la distribuzione di pastiglie per la purificazione dell’acqua. In attesa dei risultati definitivi delle analisi, resta alta la preoccupazione tra i residenti.