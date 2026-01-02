Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

India, acqua contaminata causa epidemia di dissenteria

Mondo

Numerosi casi di dissenteria hanno colpito la città indiana di Indore, causando diverse vittime e centinaia di ricoveri. Le autorità sanitarie collegano l’epidemia alla contaminazione dell’acqua potabile in un quartiere della città, dovuta a una perdita nella rete idrica. Sono in corso controlli casa per casa e la distribuzione di pastiglie per la purificazione dell’acqua. In attesa dei risultati definitivi delle analisi, resta alta la preoccupazione tra i residenti.

Prossimi video

Guerra Ucraina, l'attacco di Khorly diventa un caso politico

Mondo

Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

Mondo

Strage Crans-Montana, le immagini dell'innesco dell'incendio

Mondo

Crans-Montana, ambasciatore Cornado: 107 feriti identificati

Mondo

Stati Uniti, violenta nevicata nello stato di New York

Mondo

Nordcorea, figlia di Kim al mausoleo di famiglia a Pyongyang

Mondo