Esercitazioni militari a Taiwan, la Cina spara alcuni razzi

Mondo

La Cina ha lanciato razzi nello Stretto di Taiwan, durante il secondo giorno di esercitazioni militari con fuoco vivo intorno all'isola.

