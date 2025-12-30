Offerte Sky
Nigeria, incidente auto per pugile Anthony Joshua: ferito

Mondo

In Nigeria, vicino la città di Sagamu, il pugile Anthony Joshua è stato coinvolto in un incidente automobilistico. L’atleta si trovava sul sedile posteriore di un SUV che si è scontrato con un camion lungo un’autostrada che collega Ogun a Lagos. L’atleta 36enne ha riportato ferite lievi.

