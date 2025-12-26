Offerte Sky
Giappone, accoltellamento in una fabbrica: diversi feriti

Mondo

Diverse sono rimaste ferite in un attacco con coltello e un liquido spray avvenuto in una fabbrica di pneumatici Yokohama a Mishima, nella prefettura centrale di Shizuoka.

