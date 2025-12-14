Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Thailandia-Cambogia, smentita tregua annunciata da Trump

Mondo

Continuano gli scontri lungo il confine tra Thailandia e Cambogia dove il conflitto entra nella sua seconda settimana. Solo due giorni prima, Donald Trump aveva affermato che era stata concordata una tregua tra i due paesi

Prossimi video

Sydney, spari a Bondi Beach. Le immagini dopo l'attentato. VIDEO

Mondo

Sydney, spari durante festa Hanukkah: le immagini dall'alto

Mondo

Usa, sparatoria di massa in un campus, due morti

Mondo

Cuba, centinaia di pattinatori all'Havana Skate Marathon

Mondo

Thailandia-Cambogia, smentita tregua annunciata da Trump

Mondo

Sparatoria Usa, diffuso il video del presunto killer

Mondo