Thailandia-Cambogia, smentita tregua annunciata da Trump

Continuano gli scontri lungo il confine tra Thailandia e Cambogia dove il conflitto entra nella sua seconda settimana. Solo due giorni prima, Donald Trump aveva affermato che era stata concordata una tregua tra i due paesi
Prossimi video
