Hamas: pronti a discutere congelamento o deposito per armi

Mondo

Hamas si dice pronto a discutere di "congelare o immagazzinare" il suo arsenale di armi come parte del cessate il fuoco con Israele, afferma un alto funzionario, proponendo una possibile formula per risolvere una delle questioni più spinose dell'accordo mediato dagli Stati Uniti.

