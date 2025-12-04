Offerte Sky
Milano Cortina 2026, consegna della fiamma olimpica ad Atene

Mondo

Gli organizzatori di Milano-Cortina 2026 hanno ricevuto la fiamma olimpica ad Atene, nel Panathenaic Stadium. Dopo il trasferimento a Roma, il 6 dicembre partirà la staffetta italiana: 12.000 km, 20 regioni, 110 province, 60 città e 300 comuni, con 10.001 tedofori. Il percorso toccherà luoghi simbolo come il Colosseo e il Canal Grande, arrivando a Cortina il 26 gennaio, a 70 anni dai Giochi del 1956. La staffetta si concluderà il 6 febbraio alla cerimonia inaugurale a San Siro

