Indonesia, rischio carestia a Sumatra dopo alluvioni

Mondo

In Indonesia, nel distretto di Malalak, le recenti alluvioni hanno distrutti le scorte di cibo degli abitanti. I residenti sono stati infatti visti essiccare i chicchi di riso recuperati dai sacchi danneggiati dalle inondazioni. Le squadre di soccorso hanno avviato la distribuzione di aiuti alimentari via terra, mare e aria.

