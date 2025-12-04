Indonesia, rischio carestia a Sumatra dopo alluvioni

In Indonesia, nel distretto di Malalak, le recenti alluvioni hanno distrutti le scorte di cibo degli abitanti. I residenti sono stati infatti visti essiccare i chicchi di riso recuperati dai sacchi danneggiati dalle inondazioni. Le squadre di soccorso hanno avviato la distribuzione di aiuti alimentari via terra, mare e aria.
