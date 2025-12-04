Guerra Gaza, Israele bombarda accampamento: morti e feriti

A Khan Younis, a Gaza, un bombardamento israeliano ha colpito un accampamento di sfollati provocando la morte di almeno cinque persone, tra cui due bambini. Israele ha dichiarato che il bombardamento è avvenuto in risposta a un attacco alle sue truppe a Rafah. Secondo Hamas l'attacco rappresenta invece una "violazione dell'accordo di cessate il fuoco".
