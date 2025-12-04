Offerte Sky
Copenaghen accende il Natale tra Nyhavn e il parco Tivoli

Mondo

Copenaghen, capitale della Danimarca, si illumina per le festività con decorazioni e installazioni che rischiarano il buio invernale. A Nyhavn, sotto le luci natalizie, i visitatori passeggiano tra le casette colorate e gli stand di vin brulé. Poco distante, l’Hotel d’Angleterre attira curiosi con la sua tradizionale facciata illuminata. Il parco Tivoli si trasforma in un villaggio invernale, tra alberi addobbati, luci e bancarelle che accolgono residenti e turisti.

